INSPECTOR SCAT SE с поддержкой eMap

Уникальная технология eMap (на базе электронных карты от компании HERE Maps), эксклюзивно реализованная во флагманской модели комбо-устройства INSPECTOR SCAT SE, с выходом обновления Q4’2017 в апреле 2018 г. будет содержать в себе картографическую информацию 10 стран СНГ: Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Украина и Узбекистан. Напомним, что ранее картография eMap включала в себя только территорию Российской Федерации, включая п-ов Крым.

Использование технологии eMap позволяет комбо-устройству INSPECTOR SCAT SE автоматически переключать режимы работы «Город/Трасса» не на основании скорости движения, а на основании реального местоположения на карте. А также постоянно демонстрировать текущее ограничение скорости и автоматически использовать это значение в качестве настройки функции «Порог скорости» в режиме «IQ».