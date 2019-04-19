Игроки обнаружили уязвимость ботов OpenAl

19 апреля стартовало открытое тестирование ботов в Dota 2 OpenAl, где любой желающий может сразиться с искусственным интеллектом.

Не прошло и суток со старта теста, а игроки уже нашли слабое место ботов и очень легко их обыгрывают. Вся слабость ботов заключается в том, что они не умеют правильно использовать Sentry Wards, а Dust of Appearance.

Используя эту уязвимость ИИ, игроки недолго думая начали побеждать. Они просто пикают Riki, собирают на него Radiance, чтобы убивать крипов и пушить линии, а с помощью Meteor Hammer и Aether Lens ломают башни, не заходя в зону видимости противника. Первым об этом сказал спорт OG n0tail после поражения ботам в шоу-матче. По его словам боты отличного нажимают кнопки и используют предметы, но плохо справляются с невидимыми врагами.