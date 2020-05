Epic Games выпустила демонстрацию "Lumen in the Land of Nanite" в котором мы можем увидеть возможности игрового движка Unreal Engine 5. Видео-ролик демонстрирует две новые технологии для разработчиков.

Lumen - новое динамическое решение для глобального освещения. С помощью него освещение становится более реалистичным. Nanite - технология виртуализированной геометрии, которая позволяет разработчикам использовать качественные модели в играх. Обе технологии создают реалистичную графику.