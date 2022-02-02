Илон Маск представил самый дорогой в США интернет

Компания SpaceX представила новый уровень для своего спутникового интернет-сервиса Starlink с более высокой производительностью, но ценой, от которой у вас глаза полезут на лоб, сообщает The Verge. Сервис Starlink Premium предлагает скорость от 150 до 500 Мбит/с с задержкой от 20 до 40 миллисекунд и от 50 до 250 Мбит/с с той же задержкой. Скорость загрузки также увеличилась: с 10 до 20 Мбит/с на стандартном плане до 20–40 Мбит/с на Премиум. Однако за повышение производительности примерно в два раза вы заплатите в пять раз больше. Starlink Premium будет стоить 500 долларов в месяц по сравнению с 99 долларами в месяц для стандартного плана. Вы также заплатите 2500 долларов за антенну и другое оборудование по сравнению с 499 долларами за базовый план, и вам нужно будет оставить депозит в размере 500 долларов, чтобы зарезервировать тарелку Premium-уровня.

SpaceX заявила, что новый сервис будет лучше работать в «экстремальных погодных условиях», а клиенты получат приоритетную круглосуточную поддержку 7 дней в неделю. Скорее всего, это будет единственный вариант высокоскоростного доступа в интернет, доступный во многих отдаленных местах, где может пригодиться дополнительная защита от атмосферных воздействий. SpaceX объявила, что Starlink выйдет из бета-версии в октябре прошлого года, и недавно представила новую прямоугольную спутниковую антенну, которая намного меньше и тоньше, чем оригинальная круглая. Новая антенна Premium, по-видимому, больше, и она предположительно «помогает обеспечить пропускную способность для критически важных операций даже в периоды пикового использования сети», — заявили в SpaceX.
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