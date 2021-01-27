Индия запретила 60 китайских приложений включая WeChat и TikTok

Правительство Индии официально и навсегда запретило до 60 приложений, принадлежащих китайцам. В этот длинный список попали такие популярные приложении как TikTok, WeChat, Baidu, браузер UC от Alibaba и некоторые приложения Xiaomi.

Действия, которые привели к официальному запрету, были инициированы Министерством электроники и информационных технологий Индии. Министерство утверждала, что опирался на раздел 69A Закона об ИТ, эти приложения участвовали в деятельности, наносящей ущерб суверенитету и целостности Индии, защите Индии, безопасности государства и общественному порядку.

Официальный запрет, таким образом, отражает неспособность правительства и разработчиков приложений прийти к общему соглашению, поскольку правительство не удовлетворено ответами компаний-разработчиков приложений в отношении того, как эти приложения собирают данные и распространяют их даже за пределами страны.