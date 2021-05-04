Infinix Note 10 Pro готов к выходу

В сети появились тизеры смартфона Infinix Note 10 Pro, официальная презентация которого ожидается уже 13 мая. Ранее аппарат засветился в базе данных Google Play Console и американского регулятора FCC, подтвердивших наличие 8 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ встроенной флеш-памяти и предустановленной операционной системы Android 11. Смартфон также должен получить IPS-дисплей с разрешением Full HD+, боковой дактилоскопический сенсор и одну из восьмиядерных платформ MediaTek: Helio G90T или Helio G95. Infinix Note 10 Pro можно будет предзаказать с 16 мая, а розничные продажи стартуют 18 мая.