Inspector Murena

Inspector представила два видеорегистратора Murena и Viva. Обе модели оснащены современными функциями и высоким качеством съемки.Видеорегистратор для скрытой установки Inspector Murena, состоит из двух компактных камер, которые устанавливаются на лобовом и заднем стеклах автомобиля. Новинка обеспечивает запись видео в 2K разрешении и FullHD (задняя камера). Обе камеры имеют широкие углы обзора 135°+125° с высокой светосилой F1.8. Установка камер простая благодаря креплению на 3М-скотче. Модель использует суперконденсатор, что позволяет эксплуатировать устройство при более низких/высоких температурах, обладает длительным сроком службы и отсутствием проблем преждевременного разряда, потери емкости, нагрева, вздутия и т. п.

Inspector Viva

Отличительной особенностью видеорегистратора является отсутствие дисплея, это сделано для максимальной компактности и скрытой установки. Inspector Murena оснащен встроенным GPS, Wi-Fi, режимом парковки и детектором движения. Устройство поддерживает карты памяти до 128 ГБ (класс записи UHS-I и выше).Видеорегистратор Inspector Viva обеспечивает запись видео в 4K. Устройство имеет широкие углы обзора 135° с высокой светосилой F1.8, сенсорный дисплей размером 3 дюйма. Есть режим парковки и детектор движения для записи происходящего перед автомобилем. Камера заднего вида с Full HD-видеосъемкой. Установка простая благодаря креплению на 3М-скотче. В комплектацию входит различные аксессуары и кабель скрытой проводки.

Дополнительные функции: встроенный GPS для фиксации координат, скорости, даты и времени, встроенный Wi-Fi для управления устройством и просмотра видеозаписей со смартфона, поддержка карт памяти до 256 ГБ (класс записи UHS-I U3 и выше). Также он оснащен функцией WDR, который обеспечивает качественное изображение в сложных условиях съемки.