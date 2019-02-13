Inspector представляет новый видеорегистратор Inspector Raptor

Компактный дизайн этой модели вкупе с удобством в эксплуатации и хорошими техническими характеристиками делают его незаменимым помощником автовладельца. Модель оснащена всем необходимым набором функций, позволяет делать съемку в Full HD качестве под большим углом обзора (150 градусов) без искажения изображения и просматривать записи прямо на экране устройства. Габариты устройства всего 55 х 60 х 30 мм -это позволяет Inspector Raptor быть практически незаметным как во время движения, так и при попытке взлома и ограбления транспортного средства.

Inspector Raptor оснащен процессором GeneralPlus GPCV2159A и популярной матрицей Aptina AR0330 (1/3″), которые в паре дают возможность делать съемку с разрешением 1920х1080х30к/с; 1280х720×60к/с, 1280х720×30к/с. С таким качеством съемки на записи можно будет рассмотреть любую деталь – это поможет воссоздать картину ДТП и, как следствие, разобраться со спорной ситуацией. Видеорегистратор оснащен детектором движения, благодаря которому съемка начинается только тогда, когда авто находится в пути. В режиме парковки запись ведется благодаря датчику удара. Акселерометр устройства имеет три режима чувствительности. Более того, в видеорегистраторе Inspector Raptor есть функция интервальной съемки (Time Lapse), при её активации видеосъемка начинается с заданным интервалом. При просмотре полученного изображения с использованием данной функции движение объектов съёмки на экране будет выглядеть ускоренным. Чем больше заданный интервал – тем быстрее будет выглядеть съемка. Срок гарантии на устройство – 12 месяцев.