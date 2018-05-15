Inspector выпускает новый недорогой видеорегистратор Katran

Inspector анонсирует недорогой видеорегистратор, оснащенный встроенным GPS приемником и полноценной регулярно обновляемой базой данных радаров и камер.Inspector Katran выполнен в классическом дизайне, диагональ ЖК-дисплея составляет 2,7”, угол обзора - 150°, объем поддерживаемых карт -до 64 Гб. Запись ведется в формате Full HD. Новинка построена на базе процессора NTK 96658 и сенсора SONY IMX323, а это означает, что в дополнение к хорошему качеству дневного изображения пользователь будет получать качественную картинку и в ночное время.В продаже устройство появится летом 2018.