Instagram Lite запущен в по всему миру

Приложение Instagram Lite было запущено в декабре прошлого года, тогда оно было доступно только на территории Индии. Приложение разработано специально для пользователей с медленным доступом к сети интернет. Теперь приложение запускается по всему, а если быть точнее более чем в 170 стран. Instagram Lite доступен только для устройств Android и разработчики не планирует выпускать его для iOS.

Instagram Lite занимает всего 2 МБ по сравнению с полной версией, размер которого составляет 30 МБ. Версия Instagram Lite содержит все основные функции основного приложения, включая Reels. Приложение использует множество оптимизаций, таких как сжатие изображений, кэширование CDN и другие функции для быстрой загрузки. Для быстродействия приложения были удалены некоторые функции.
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Приложение Instagram Lite было запущено в декабре прошлого года, тогда оно было доступно только на террит...
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