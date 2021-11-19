Instagram будет использовать селфи-камеру для подтверждения вашей личности

Платформы социальных сетей имеют большую проблему с ботами и мошенниками, которые притворяются людьми, которыми они не являются. Создать учетную запись и загрузить фотографию кого-то другого очень легко, с годами это стало настоящей проблемой. Теперь Instagram может работать над решением этой проблемы с помощью видеоселфи.

Эта новость сообщается в твите Мэтта Наварры, который обнаружил в Instagram функцию, которая просит пользователей сделать видео-селфи, чтобы подтвердить свою личность. Если вас беспокоит, что Instagram имеет доступ к вашим видео и использует его для чего-то еще, информация предполагает, что это видео никогда не будет опубликовано и будет удалено через 30 дней. Также говорится, что видео не будет использоваться для распознавания лиц или для сбора биометрических данных. По-видимому, это не первый раз, когда Instagram пытается использовать видеоселфи для подтверждения личности пользователя. XDA Developer сообщает, что в августе прошлого года компания уже тестировала эту функцию, но быстро откатила ее из-за технических проблем, но появление этого говорит о том, что с тех пор компания могла исправила ошибки, с которыми они сталкивались ранее.
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