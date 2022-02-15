Instagram добавила лайки историям

Instagram от Meta представляет новый способ взаимодействия людей со Stories. С сегодняшнего дня вы можете отправлять приватные лайки, когда кто-то делится изображением или видео, которое привлекает ваше внимание. Раньше единственным способом ответить на историю было либо отправить создателю прямое сообщение, либо отреагировать смайликом. В любом случае ваш ответ будет отображаться в папке входящих сообщений, тем самым загромождая интерфейс. Получив доступ к этой функции, вы найдете новый значок сердца, расположенный между кнопкой «Отправить сообщение» и значком самолётика. Если вы решите отправить кому-то понравившуюся Историю, она появится на листе просмотра, к которому вы можете получить доступ, повторно просмотрев свою собственную Историю. Люди, которые публично просматривают ваши истории, не увидят количество лайков.

«Идея здесь состоит в том, чтобы убедиться, что люди могут выражать большую поддержку друг другу, а также немного очистить личные сообщения», — сказал Адам Моссери, глава Instagram. «Обмен сообщениями является для нас ключевым приоритетом, и большая часть этого сосредоточена на личных сообщениях между вами и людьми, которые вам небезразличны». Instagram часто добавляет небольшие, но удобные функции, подобные этой. Например, прошлой осенью компания добавила возможность удалять изображения и видео из карусели. Лайки сторис принципиально не изменят то, как вы пользуетесь Instagram, но тем не менее это долгожданное дополнение.