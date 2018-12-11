Instagram добавляет функцию аудиосообщений

Если у вас есть аккаунт в Instagram, в скором будущем вы сможете отправлять голосовые сообщения своим подписчикам. Звуковые сообщения могут быть длиной до одной минуты и использоваться в частных и групповых чатах. Новая функция будет доступна на платформе Android и iOS после установки последнего обновления.

Для отправки аудиосообщения необходимо записать его, удерживая нажатой кнопку микрофона. Как только вы уберете палец с кнопки микрофона, сообщение будет отправлено автоматически. Для отмены отправки просто нажмите на значок корзины, чтобы удалить его. Новая функция в настоящее время распространяется на все совместимые устройства.