Instagram добавляет списки «близких друзей»

Instagram объявила о новой функции, которая называется «близкие друзья» и будет ограничена публикации «историй».

Чтобы использовать новую функцию, откройте камеру «Истории» и сделайте снимок или видео. После этого вы увидите новый зеленый круг с белой звездой. Нажмите его, и вы попадете в список близких друзей, где вы можете добавить людей в свой внутренний круг. Instagram предложит вам друзей с которыми вы взаимодействуете чаще всего. Как только вы это сделаете, ваши близкие друзья увидят зеленое кольцо вокруг вашей истории в верхней части фида. Это визуальный сигнал о том, что близкий человек делится с вами чем-то более частным. Друзья никогда не узнают о том, что вы добавили их или удалили из своего списка, они также не могут просить присоединиться к вашему ограниченному кругу. Обновления постепенно будут доступны всем пользователям последней версии Instagram для iOS и Android в пятницу, 30 ноября.