Instagram готовит к запуску новую функцию для пользователей iOS

Instagram тестирует возможность публиковать посты в ленте на разных аккаунтах в одно и то же время. Опция вскоре будет доступна для всех пользователей устройств на платформе iOS. Отмечается, что функция пригодится не только компаниям, но и пользователям, которые публикуют рекламу с разных аккаунтов.

Чтобы воспользоваться новой функцией, просто выберите фотографию или видео для публикации, и вам будет показан экран Instagram Composer для добавления подписей и тегов, где вы сможете выбрать, в каких учетных записях размещать свой контент. К сожалению, об аналогичной функции для устройств Android нет ни слова, поэтому нам просто нужно подождать и посмотреть, что планирует Instagram для этих пользователей.