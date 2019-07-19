Instagram: испытание скрытых лайков

Instagram уже несколько месяцев испытывает функцию скрытых лайков. Несмотря на то, что Instagram не объявил, как именно он продвигается, вчера компания сообщила, что распространяет испытание еще на шесть стран: Австралия, Бразилия, Ирландия, Италия, Япония и Новая Зеландия.

Нет возможности включить или отключить эту пробную версию - если Instagram выберет вашу учетную запись, похоже, что быть затронутым до тех пор, пока длится тест. Instagram заявляет, что испытывает эту функцию, пытаясь снять «давление» публикации контента , возвращая внимание пользователей к самим изображениям. Недавно Instagram также принял меры для борьбы с запугиванием на платформе. Некоторые недавние исследования связывают Instagram с проблемами психического здоровья. Тем не менее, этот шаг - как и ожидалось - столкнулся с некоторой обратной реакцией. Лайки и подписчики - это валюта Instagram, и некоторые пользователи полагаются на общедоступный экран «Лайки» в деловых целях.