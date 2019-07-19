Instagram отключает «лайки» в еще большем количестве стран

Скрытый эксперимент «лайков» в Instagram распространяется на шесть других стран, так как приложение для обмена фотографиями продолжает менять функции, чтобы сделать социальные медиа более позитивными.

Instagram сделал объявление в среду в своем твиттере, что теперь он будет скрывать «лайки» на избранных постах в Австралии, Бразилии, Ирландии, Италии, Японии и Новой Зеландии. «Мы хотим, чтобы ваши друзья сфокусировались на фотографиях и видео, которыми вы делитесь, а не на том, сколько лайков они получают», - написал Instagram с фотографией человека, спрятанного за пляжным зонтом. «Вы все еще можете увидеть свои лайки, нажав на список людей, которым он понравился, но ваши друзья не смогут увидеть, сколько лайков получило ваше сообщение».

Более 1 миллиарда людей используют Instagram каждый месяц и публикуют в среднем 95 миллионов фотографий в день. За последний год Instagram стал самой агрессивной платформой для социальных сетей, которая переоснастила свои возможности для создания более дружественного пространства.