Instagram позволит пользователям совместно редактировать сообщения и делиться лайками

Instagram начинает неделю с анонса новой функции «Collabs», которая позволяет двум пользователям совместно владеть одной публикацией в ленте или Reel.

Новая функция Collabs позволяет двум аккаунтам совместно редактировать пост или Reel. Публикация или лента будут отображаться совместно для всех подписчиков пользователя и будут разделять ту же цепочку комментариев, а также количество просмотров и лайков. Совместная работа включается на экране добавления тегов, после чего вторая учетная запись должна будет принять приглашение.

Сервис также предоставляет пользователям возможность публиковать фотографии и видео из ПК. Это может показаться очень простой функцией, которая только сейчас появится на компьютере, но функциональность компьютерного Instagram исторически сильно отставала от того, что емть в его приложениях на мобильных устройствах.