Instagram работает над новыми правилами блокировки аккаунтов

Разработчики Instagram сообщили, что работают над новой политикой блокировки учётных записей. Изменения будут внедряться совсем скоро.

Сейчас Instagram допускает «определенный процент» нарушений за определенный промежуток времени, прежде чем заблокировать аккаунт нарушителя. Однако такой подход создаёт поблажки по отношению к тем, кто часто публикует сообщения. Как правило, чем больше постов на аккаунте, тем чаще пользователь может нарушать правила.

В новой политике соцсети все будут равны между собой. У каждого появится лимит, по истечению которого, аккаунт будет забанен. При этом, за пользователем останется возможность обжалования блокировки прямо в приложении. Instagram пока не раскрывает ни допустимое число нарушений, ни точных сроков внедрения новой системы, во избежания злоупотребления её недостатками.