Instagram разделяет подписки по популярности

Instagram теперь будет показывать пользователям, с кем они взаимодействуют меньше всего. Новая функция позволяет поддерживать чистоту аккаунта.

В приложение добавили «следующие категории», которые позволяют пользователям разделять список людей на таких как «наиболее часто встречающиеся в ленте» и «наименьшее количество взаимодействующих». Новые изменения предназначены для облегчения управления учетными записями пользователей.

Новую функцию можно найти нажав на вкладку «Подписки» в своих профилях. Оттуда можно отсортировать своих последователей от самого раннего до последнего и удалить нежелательные подписки.