Instagram скоро появится в безопасной версии для детей

Разработчики Instagram работают над запуском безопасной версии своего приложения, которая будет подходить для детей до 13 лет. Этот шаг похож на специально адаптированную версию Facebook, которая схожа для детей.

Платформа социальных сетей недавно внесла изменения в свои функции безопасности, которые позволили родителям гарантировать, что их дети будут здоровыми и безопасными, а также заявлено, что дети в возрасте до 13 лет не должны разрешено регистрироваться из Instagram. У компании Instagram уже есть продукт, ориентированный на молодых людей, получивший название Messenger Kids, который может быть сервером в качестве основы для "детской" версии популярной платформы социальных сетей.
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Instagram скоро появится в безопасной версии для детей

Разработчики Instagram работают над запуском безопасной версии своего приложения, которая будет подходить...
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