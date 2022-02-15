Instagram теперь позволяет отправлять лайки приватным историям

Instagram от Meta представляет новый способ взаимодействия людей в Stories. С сегодняшнего дня вы можете отправлять приватные лайки, когда кто-то делится изображением или видео, которое привлекает ваше внимание. Раньше единственным способом ответить на историю было либо отправить создателю прямое сообщение, либо отреагировать смайликом. В любом случае ваш ответ будет отображаться в папке входящих сообщений, тем самым загромождая интерфейс.

Получив доступ к этой функции, вы найдете новый значок сердечка, расположенный между клавишей «Отправить сообщение» и значком самолета. Если вы решите отправить кому-то понравившуюся Историю, она появится на листе просмотра, к которому вы можете получить доступ, повторно просмотрев свою собственную Историю. Люди, которые публично просматривают ваши истории, не увидят количество лайков. Instagram часто добавляет небольшие, но удобные функции, подобные этой. Прошлой осенью, компания добавила возможность удалить изображения и видео из карусели. Лайки историй принципиально не изменят то, как вы используете Instagram, но тем не менее это долгожданное дополнение.
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