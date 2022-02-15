Instagram теперь позволяет отправлять лайки приватным историям

Получив доступ к этой функции, вы найдете новый значок сердечка, расположенный между клавишей «Отправить сообщение» и значком самолета. Если вы решите отправить кому-то понравившуюся Историю, она появится на листе просмотра, к которому вы можете получить доступ, повторно просмотрев свою собственную Историю. Люди, которые публично просматривают ваши истории, не увидят количество лайков. Instagram часто добавляет небольшие, но удобные функции, подобные этой. Прошлой осенью, компания добавила возможность удалить изображения и видео из карусели. Лайки историй принципиально не изменят то, как вы используете Instagram, но тем не менее это долгожданное дополнение.