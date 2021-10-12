Instagram теперь сообщит вам о проблемах с приложением

После недавних отключений Instagram, Facebook и WhatsApp в Instagram были внесены некоторые изменения, теперь приложение будет предупреждать вас о проблемах с приложением. Теперь вы увидите уведомление в приложении о технической проблеме, так как многие люди задавались вопросом, что произошло во время отключений.

Компания тестирует новую функцию, которая будет уведомлять вас в вашем фиде действий, когда в приложении возникнет сбой или техническая проблема, и когда она будет решена. Instagram не будет отправлять уведомление каждый раз, когда произойдет сбой, но когда разработчики увидят, что люди сбиты с толку и ищут ответы, приложение, сможет прояснить ситуацию. Этот тест будет проводиться в США и продлится в течение следующих нескольких месяцев. При первом отключении Facebook, Instagram и WhatsApp были отключены около 6 часов, второе отключение было меньше на Facebook - около двух часов.