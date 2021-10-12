Instagram теперь сообщит вам о проблемах с приложением

После недавних отключений Instagram, Facebook и WhatsApp в Instagram были внесены некоторые изменения, теперь приложение будет предупреждать вас о проблемах с приложением. Теперь вы увидите уведомление в приложении о технической проблеме, так как многие люди задавались вопросом, что произошло во время отключений.

Компания тестирует новую функцию, которая будет уведомлять вас в вашем фиде действий, когда в приложении возникнет сбой или техническая проблема, и когда она будет решена. Instagram не будет отправлять уведомление каждый раз, когда произойдет сбой, но когда разработчики увидят, что люди сбиты с толку и ищут ответы, приложение, сможет прояснить ситуацию. Этот тест будет проводиться в США и продлится в течение следующих нескольких месяцев. При первом отключении Facebook, Instagram и WhatsApp были отключены около 6 часов, второе отключение было меньше на Facebook - около двух часов.
Комментарии и отзывы Instagram
Instagram теперь сообщит вам о проблемах с приложением…
Instagram теперь сообщит вам о проблемах с приложениемПосле недавних отключений Instagram, Facebook и WhatsApp в Instagram были внесены некоторые изменения, те…
Microsoft Edge интегрирует Microsoft Editor для проверки орф…
Microsoft Edge интегрирует Microsoft Editor для проверки орфЕсли Microsoft Edge является вашим предпочтительным браузером, с этого момента у вас будут улучшенные воз…
Google добавит в Gmail голосовые звонки…
Google добавит в Gmail голосовые звонкиGoogle стремится сделать Gmail вашим центром не только для почтовых сообщений — как отмечает издание The …
WhatsApp предлагает внедрить глобальный проигрыватель…
WhatsApp предлагает внедрить глобальный проигрывательWhatsApp обновляет существующую функцию голосовых сообщений на своей платформе с помощью глобального прои…
WhatsApp разрабатывает функцию конфиденциальности фотографий…
WhatsApp разрабатывает функцию конфиденциальности фотографийWhatsApp работает над опцией конфиденциальности «Мои контакты, кроме» для пользователей. Первоначально он…
Google тестирует одну из востребованных функций Chrome OS…
Google тестирует одну из востребованных функций Chrome OSВ настоящее время на Chromebook нет простого способа упорядочить приложения в средстве запуска. Если в…
Twitter запускает веб-инструмент, позволяющий пользователям …
Twitter запускает веб-инструмент, позволяющий пользователям Если у вас есть общедоступный профиль Twitter, любой, у кого есть учетная запись Twitter, сможет подписат…
TikTok - самое прибыльное мобильное приложение…
TikTok - самое прибыльное мобильное приложениеВ начале пандемии количество установок приложений резко возросло, поскольку люди искали, чем заняться.…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor