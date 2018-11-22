Instagram тестирует новый профиль

Instagram объявила, что в течение следующих нескольких недель пользователи смогут увидеть новые функции, такие как измененные значки, кнопки и способ навигации между вкладками.

Instagram считает, что это упростит работу профилей. Фотографии и видео, которыми вы делитесь в своей сетке, не будут меняться. Компания работает над изменениями и будет тестировать их поэтапно в разных комбинациях в течение ближайших нескольких недель. В последнее время Instagram сделала несколько изменений на своей платформе. Они согласуются с целью компании сделать платформу более простой в использовании и подключении.