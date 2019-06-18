Instagram тестирует новый способ восстановления взломанного аккаунта

Instagram тестирует новый процесс восстановления учетной записи, который должен, в первую очередь, усложнить ворам получение несанкционированного доступа. Теперь после нескольких неудачных попыток ввода пароля или по клику на кнопку вызова помощи пользователям предложат ввести адрес электронной почты или номер телефона, привязанный к аккаунту. После запуска процесса шестизначный код отправляется на контактную информацию по вашему выбору.

Эти цифры нельзя будет ввести с другого устройства. Таким образом, даже если злоумышленники сменили имя в аккаунте у пользователя и контактные данные, им не удастся украсть данные. Также Instagram введет систему временной заморозки имени аккаунта – после смены имени пользователя, будь то добровольное решение владельца или результат взлома, в течение некоторого времени никто не сможет занять старое имя аккаунта. В настоящий момент это тестовая система, ожидается, что компания рано или поздно завершит внедрение системы такого типа, чтобы предотвратить кражу учетных записей.