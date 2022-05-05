Instagram тестирует полноэкранную ленту в стиле TikTok

Изображение, опубликованное Instagram, показывает домашнюю ленту, занятую полноэкранным сообщением с комментариями, подписями, лайками и другими функциями, размещенными над сообщением, а не под ним. Хотя панель «Истории» отсутствует в верхней части экрана на изображении, Сейн Ким, представитель Meta, говорит, что представление показывает домашнюю ленту, как только пользователи начинают прокручивать, и что «Истории» по-прежнему будут доступны в верхней части их экрана. Поиск, покупки и собственный профиль пользователя по-прежнему доступны с помощью кнопок в нижней части экрана. Уведомления, сообщения и новые функции публикации остаются вверху, наряду с возможностью переключения между учетными записями.