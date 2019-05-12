Instagram тестирует стикеры с текстами песен

Похоже, Instagram тестирует новые стикеры для историй — тексты песен, которые воспроизводятся вместе с видео.

Блогерша Джейн Манчун Вонг заметила эту функцию еще в апреле и продемонстрировала её в коротком видео в Twitter. В ролике слова появляются на экране во время песни Рика Эшли «Never Gonna Give You Up».

Прошлым летом в приложении появилась возможность добавлять музыку в истории. Неизвестно, добавят ли разработчики стикеры с текстом песни, однако они были бы отличным дополнением к этой функции.