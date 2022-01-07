Instagram вернёт хронологическую ленту

Глава Instagram Адам Моссери говорит, что компания приступила к тестированию двух новых настроек ленты, в том числе столь востребованной хронологической опции. В опубликованном сегодня видео Моссери продемонстрировал новое меню с тремя вариантами отображения постов в ленте Instagram. Настройка «Home» — это то, с чем пользователи знакомы — лента, которую Instagram создает на основе того, что, по его мнению, заинтересует каждого пользователя, и она ранжируется с использованием алгоритма. Новый канал «Избранное» будет заполняться контентом из подмножества учетных записей, которые выбирает пользователь (Моссери говорит, что использует его для братьев и сестер, некоторых авторов и друзей). И, наконец, фид «Подписки» вернёт то, о чем просили многие пользователи — хронологический поток сообщений от учетных записей, на которые вы подписаны.

Моссери пообещал, что хронологическая подача вернется во время слушаний в подкомитете Сената в декабре. Во время вопросов и ответов в прошлом месяце он также сказал, что Instagram «уже тестирует идею избранного». Алгоритмически отсортированная лента Instagram подвергается критике со стороны пользователей с момента ее первого появления в 2016 году. Пользователи жаловались на то, что в течение длительного времени не отображаются сообщения из учетных записей, на которые они подписаны, или на наличие более старых сообщений в верхней части их каналов. Некоторые пользователи уже заметили новые возможности в приложении Instagram, но пока что апдейт доступен не всем.