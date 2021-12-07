Instagram вводит массу изменений для пользователей-подростков

Instagram запустил ряд новых и экспериментальных функций, призванных сделать приложение более безопасным для подростков. Начнем с того, что сегодня социальная сеть запускает запускает ранее анонсированную функцию «Сделай перерыв». Теперь, когда пользователь довольно долго просматривает Instagram, приложение попросит его сделать перерыв и установить напоминания на будущее. Подростки, в частности, получат уведомления, чтобы установить эти напоминания, чтобы убедиться, что они знают об этой функции. Они также увидят советы экспертов, которые помогут им «задуматься и перезагрузиться» после длительного нахождения в ленте социальной сети. Еще одна функция тестирования расширит то, что Instagram запустила ранее в этом году, когда социальная сеть запретила взрослым отправлять сообщения подросткам, которые не подписаны на них.

В начале следующего года приложение также отключит возможность отмечать или упоминать подростков взрослыми, которые не подписаны на них, или включать их контент в Reels. Все эти изменения напрямую связаны с тем, что Instagram и Facebook подверглись критике в последние месяцы после того, как известный американский журналист Фрэнсис Хауген рассказала Конгрессу о влиянии социальных сетей на подростков на основе собственного исследования. Хауген много раз рассказывала об алгоритмах Facebook и других внутренних системах, которые, по его мнению, могут навредить подросткам в социальных сетях, но это еще нужно доказать.