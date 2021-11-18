Instagram закрывает Threads - мессенджер, о котором никто не слышал

Instagram закроет свое автономное приложение для обмена сообщениями Threads к концу года. «Сейчас мы фокусируем наши усилия на улучшении того, как вы общаетесь с близкими друзьями в Instagram, и отказываемся от приложения Threads», - официально заявил представитель Instagram. «Мы привносим забавные и уникальные функции, которые у нас были в Threads, в основное приложение Instagram и продолжаем создавать способы, которыми люди могут интереснее общаться со своими близкими друзьями в Instagram». По официальной информации, Instagram начнет уведомлять пользователей о приближающемся закрытии отдельного приложения уже совсем скоро, 23 ноября. Уведомление направит этих людей использовать основное приложение компании, чтобы у тех была возможность продолжить общение со своими друзьями. Когда Instagram прекратит поддержку мессенджера Threads, компания удалит программное обеспечение из App Store и Google Play.

Неудивительно, что Threads попадет на кладбище Meta (ранее Facebook). Несмотря на некоторые интересные функции и тот факт, что приложение существует с 2019 года, мессенджер никогда не привлекал какую-то внушительную базу пользователей. Более того, амбиции Meta в области обмена сообщениями значительно изменились с момента дебюта приложения. В 2020 году гигант начал объединять Instagram и Facebook Messenger, позволяя пользователям на двух платформах обмениваться сообщениями. Так что в отдельном приложении сейчас просто нет никакого смысла.
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