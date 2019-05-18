Instagram закроет отдельное приложение для сообщений

Впервые приложение Direct было запущено в декабре 2017 года и очень похоже на Snapchat. Приложение сразу запускает камеру, и имеет множество фильтров в стиле Snapchat. Для отправки сообщения достаточно было провести пальцем сверху вниз.

Компания так и не сказала, почему заканчивает свой эксперимент с Direct. Изначально приложение было запущено в шести странах (Чили, Израиль, Италия, Португалия, Турция и Уругвай), но по всему миру так и не распространилось. Представитель Instagram заявил, что компания «откатывает тестирование автономного приложения Direct» и «нацелена на то, чтобы и впредь делать Instagram Direct лучшим местом для общения с друзьями». Они добавили, что все функции приложения Direct в настоящее время доступны и в Instagram.

В долгосрочной перспективе Facebook намерена объединить системы обмена сообщениями Instagram, WhatsApp и Facebook. В связи с этими изменениями сейчас самое подходящее время для завершения эксперимента с автономным приложением для обмена сообщениями в Instagram.