Instagram запустит короткометражную видео-функцию, чтобы конкурировать с TikTok

Instagram анонсировала короткометражную видео-функцию, чтобы конкурировать с TikTok.

Официальное функция известна как Reels, она позволяет пользователям записывать и редактировать 15-секундные видео со звуком, эффектами и новыми творческими инструментами. Reels могут быть записаны в виде серии клипов, все сразу или с помощью загрузки видео из галереи телефона. Новая функция доступна в нижней части камеры Instagram, а в левой части экрана есть несколько инструментов для творческого редактирования. Пользователи Instagram с публичным аккаунтом могут поделиться своими 15-секундными видео Reels в Explore или опубликовать их в ленте, чтобы поделиться ими со своими подписчиками.

Комментарии и отзывы Instagram Reels
Обзоры:
Новости:
Приложения смартфона Samsung Galaxy Note 20 можно запускать на ПК

Приложение Microsoft Your Phone Companion для Android уже давно помогает пользователям Android получать д...
Instagram запустит короткометражную видео-функцию, чтобы конкурировать с TikTok

Instagram анонсировала короткометражную видео-функцию, чтобы конкурировать с TikTok. ...
Apple выпустила третью бета-версию программного обеспечения macOS Big Sur beta 3

Apple выпустила третью бета-версию программного обеспечения macOS Big Sur beta 3. macOS Big Sur - это опе...
Обзор Prestigio SmartBook 141 C4. Лучший ноутбук для учебы до 20000Обзор Prestigio SmartBook 141 C4. Лучший ноутбук для учебы до 20000
Обзор Slimtec Dual M4. Недорогой двухканальный видеорегистратор со скрытой установкойОбзор Slimtec Dual M4. Недорогой двухканальный видеорегистратор со скрытой установкой
Обзор Harper HB-520. Наушники TWS с Bluetooth 5.0 и сенсорным управлениемОбзор Harper HB-520. Наушники TWS с Bluetooth 5.0 и сенсорным управлением
Обзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантиейОбзор Deepcool DQ 850-M V2L. Модульный блок питания с 10-летней гарантией
Лучший холодильник. Bosch KGE39XK2ARЛучший холодильник. Bosch KGE39XK2AR
Google Chrome ограничит ресурсы для веб-...
Google Chrome ограничит ресурсы для веб-Google ограничит количество ресурсов, которые реклама может использовать в своем веб-браузере Chrome для ...
ASUS объявила список материнских плат чи...
ASUS объявила список материнских плат чиASUS уже представила материнские платы нового чипсета AMD B550 с полной совместимостью процессоров AMD Ry...
Xiaomi официально представила Mi Band 5...
Xiaomi официально представила Mi Band 5Китайская компания Xiaomi официально представила свой новый фитнес браслет Mi Band 5. ...
Смартфон Redmi K30 Pro подешевел до 377 ...
Смартфон Redmi K30 Pro подешевел до 377 Компания Redmi объявила о снижении цен на флагманский смартфон Redmi K30 Pro на родном китайском рынке. Т...
ViewSonic представила портативные монито...
ViewSonic представила портативные монитоViewSonic представила два монитора предназначенных для проведения деловых встреч или презентаций. Монитор...
Electronic Arts добавляет 25 игр в библи...
Electronic Arts добавляет 25 игр в библиElectronic Arts объявила о возвращении в Steam. Первой игрой стала Star Wars Jedi: Fallen Order. Из катал...
Лучший чехол для Sony Xperia XZ3...
Лучший чехол для Sony Xperia XZ3Если вы следите за рынком смартфонов и видите то, куда двигается современная индустрия, то понимаете, что...
Представлен бюджетный смартфон OPPO A12s...
Представлен бюджетный смартфон OPPO A12sКомпания OPPO представила доступный смартфон OPPO A12s , который оценен в 130 долларов. Новинку оснастили...
XPG представила блок питания и светодиод...
XPG представила блок питания и светодиодКомпания XPG, о которой мы знаем уже достаточно давно, делает весьма качественные вещи за вполне разумные...
Xiaomi назвала MIUI 12 своей лучшей прош...
Xiaomi назвала MIUI 12 своей лучшей прошЗапатентованный пользовательский интерфейс Xiaomi получил значительное обновление MIUI 12, об этом компан...
Сервис Giphy присоединится к команде Ins...
Сервис Giphy присоединится к команде InsFacebook приобрела популярную платформу для GIF-обмена Giphy. Как сообщается, сделка обошлась Facebook в...
Realme C11 продается очень хорошо...
Realme C11 продается очень хорошоНекоторое время назад мы говорили о том, что современные смартфоны от крупных китайских компаний раскупаю...
Обзор JBL Quantum 800. Беспроводные игровые наушники с ANC и объемным звукомОбзор JBL Quantum 800. Беспроводные игровые наушники с ANC и объемным звуком
Обзор Amazfit Bip. Умные часы с GPS и E-Ink экраномОбзор Amazfit Bip. Умные часы с GPS и E-Ink экраном
Обзор JBL Link Portable. Первая умная колонка с Алисой в грамотном исполненииОбзор JBL Link Portable. Первая умная колонка с Алисой в грамотном исполнении
Лучшие беспроводные клавиатуры. Logitech Craft Advanced keyboard Grey BluetoothЛучшие беспроводные клавиатуры. Logitech Craft Advanced keyboard Grey Bluetooth
Обзор GRAVITERO NAVI 4G. Видеорегистратор с 4G, Wi-Fi и AndroidОбзор GRAVITERO NAVI 4G. Видеорегистратор с 4G, Wi-Fi и Android
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor