Instagram запустит короткометражную видео-функцию, чтобы конкурировать с TikTok

Instagram анонсировала короткометражную видео-функцию, чтобы конкурировать с TikTok.

Официальное функция известна как Reels, она позволяет пользователям записывать и редактировать 15-секундные видео со звуком, эффектами и новыми творческими инструментами. Reels могут быть записаны в виде серии клипов, все сразу или с помощью загрузки видео из галереи телефона. Новая функция доступна в нижней части камеры Instagram, а в левой части экрана есть несколько инструментов для творческого редактирования. Пользователи Instagram с публичным аккаунтом могут поделиться своими 15-секундными видео Reels в Explore или опубликовать их в ленте, чтобы поделиться ими со своими подписчиками.