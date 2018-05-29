Intel Sandy & Ivy Bridge выпустила исправления для старых версий Windows 10

Вы можете защитить свою систему с помощью обновления BIOS или загрузочных патчей Windows, а с более старыми материнскими платами первые варианты довольно сложны. Microsoft выпустила новые исправления для Windows 10 от 1507 до 1803, если вы не установили последнюю версию Windows 10.
В общей сложности это обновления для Windows 10 Version 1507, 1607, 1703 и 1709, новые микрокоды включают Sandy Bridge и Ivy Bridge, которые до сих пор были доступны только для текущей версии Windows 10 версии 1803. Пользователям, у которых установлен более старый патч, потребуется переустановка обновления вручную.
В общей сложности это обновления для Windows 10 Version 1507, 1607, 1703 и 1709, новые микрокоды включают Sandy Bridge и Ivy Bridge, которые до сих пор были доступны только для текущей версии Windows 10 версии 1803. Пользователям, у которых установлен более старый патч, потребуется переустановка обновления вручную.