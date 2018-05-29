Intel Sandy & Ivy Bridge выпустила исправления для старых версий Windows 10

Вы можете защитить свою систему с помощью обновления BIOS или загрузочных патчей Windows, а с более старыми материнскими платами первые варианты довольно сложны. Microsoft выпустила новые исправления для Windows 10 от 1507 до 1803, если вы не установили последнюю версию Windows 10.В общей сложности это обновления для Windows 10 Version 1507, 1607, 1703 и 1709, новые микрокоды включают Sandy Bridge и Ivy Bridge, которые до сих пор были доступны только для текущей версии Windows 10 версии 1803. Пользователям, у которых установлен более старый патч, потребуется переустановка обновления вручную.