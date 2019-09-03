Intel добавила поддержку целочисленного масштабирования

Intel выпустила графическое программное обеспечение 25.20.100.7155, которое предоставляет широко разрекламированную функцию целочисленного масштабирования, которую компания называет «ретро масштабированием».

Эта функция улучшает визуальные эффекты низкого разрешения, путем сложения пикселей в определенном порядке, без изменения их цвета, и выглядит лучше по сравнению с классическим билинейным масштабированием, которое изменяет цветовые данные умноженных пикселей, заставляя увеличенное изображение выглядеть размытым. Это находка для тех, кто играет в старые игры на эмуляторах или даже в некоторых новых инди-играх, которые сохраняют эстетику ретро. Эта функция доступна только для iGPU Intel Gen11, присутствующего в 10 нм процессорах компании «Ice Lake».