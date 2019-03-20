Интеллект NVIDIA превращает грубые рисунки в фотореалистичные пейзажи

Представьте, если бы у вас была возможность превратить ваши старые рисунки Microsoft Paint в настоящее искусство.

Новейшее программное обеспечение NVIDIA для искусственного интеллекта может сделать именно это. Создатель образов GauGAN, названный в честь французского художника, использует генеративные состязательные сети, чтобы превратить даже самые грубые наброски в фотореалистичный пейзаж. NVIDIA описывает технологию, стоящую за этим, глубоко изучающий ИИ, обученный на миллионе изображений, как «умную кисть». По сути, программное обеспечение GauGAN состоит из трех частей: ведро с краской, ручка и карандаш.

В нижней части экрана есть несколько ярлыков, таких как небо, вода, камень и песок. Выберите «вода» и коснитесь кисти, и инструмент превратит вашу синюю линию в каскадный, фотореалистичный водопад. То же самое касается превращения кругов в облака или комков в скалы. Основной искусственный интеллект GauGAN также достаточно интуитивен, чтобы отбрасывать отражение от дерева в лужу воды под ним. На данный момент NVIDIA показывает только демонстрацию, которая подчеркивает сильные стороны программного обеспечения.