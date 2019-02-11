Интерактивный стикер Playmoji с участием Coachella Childish Gambino

Хедлайнер Coachella Childish Gambino готов танцевать с кем угодно и где угодно и когда угодно.

Ведь теперь интерактивный стикер Playmoji на его основе доступен в режиме Playground Google Pixel, который встроен в камеру. Playmoji может танцевать под три главных хита Childish Gambino: Redbone, Summertime Magic и This is America, и работает как в режиме задней камеры, так и в режиме селфи. Google работала вместе с Childish Gambino и его хореографом, чтобы убедиться, что танцевальные движения идентичны Childish Gambino, Playmoji может даже реагировать на ваше выражение лица.