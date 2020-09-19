Интернет-магазин Альцест - надежный партнер в строительстве

Строительный инструмент является главным помощником в ремонте, в постройке строительных объектов, в саду или доме. Благодаря электроинструменту, люди затрачивают меньше сил и выполняют работу намного быстрее. На сегодняшний день, в магазинах можно найти инструмент для любых видов работ.

Интернет-магазин Альцест

Магазин специнструмент Альцест предлагает широкий ассортимент строительного оборудования и техники. В магазине находятся предложения как от зарубежных, так и от отечественных производителей. Среди известных брендов можно выделить: Bosch, Makita, Metabo, DeWalt, Gardena, Husqvarna, Karcher, Masalta, Stark, Oleo-Mac, GRUNTEK и другие. Розничные магазины компании расположены в крупных городах Украины. Цена в магазине ниже, чем у конкурентов. Сайт магазина предлагает удобную навигацию. Каждый товар имеет полное описание, с отзывами реальных покупателей. Также магазин Альцест является информационной платформой, предлагая посетителям полезные статьи, видео-обзоры и советы, какую технику выбрать.

Ассортимент магазина

  • Электроинструмент
  • Ручной инструмент
  • Оборудование
  • Расходные материалы
  • Все для сада
  • Измерительная техника
  • Электрогенераторы
  • Уборочная техника
  • Другое
В магазинах Альцест стартовала новая акция. При сдаче старой садовой техники, а именно цепную бензопилу (аккумуляторную, бензиновую, электрическую) или воздуходув любой торговой марки, вы можете купить бензопилу Хускварна и воздуходув Husqvarna со скидкой 10%.

Бензопилы компании Husqvarna

Бензопилы компании Husqvarna являются самыми продеваемыми в мире. Бензопила легко справляется с валкой леса, заготовкой дров и подойдет для обычных нужд простого пользователя. Вся продукция компания проходит суровые испытания в лесистой местности. Бензопилы Husqvarna экономичны и не производят много шума, а также оснащены системой воздухоочистки, защищают ваши руки от вибрации, есть система остановки цепи и многое другое. Бензопилы компании оснащены новейшими технологиями, обеспечивающие максимальную производительность и комфортную работу. Бензопила Husqvarna цена которой на рынке чуть выше конкурентов, делает сбалансированные, конструкционно продуманные передовые аппараты с долгим сроком службы.

Задумали ремонт и строительство, за инструментами обращайтесь в магазин Альцест. С их помощью вы реализуете свои планы.
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Интернет-магазин Альцест - надежный партнер в строительстве

Строительный инструмент является главным помощником в ремонте, в постройке строительных объектов, в саду ...
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