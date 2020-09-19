Интернет-магазин Альцест - надежный партнер в строительстве

Интернет-магазин АльцестМагазин специнструмент Альцест предлагает широкий ассортимент строительного оборудования и техники. В магазине находятся предложения как от зарубежных, так и от отечественных производителей. Среди известных брендов можно выделить: Bosch, Makita, Metabo, DeWalt, Gardena, Husqvarna, Karcher, Masalta, Stark, Oleo-Mac, GRUNTEK и другие. Розничные магазины компании расположены в крупных городах Украины. Цена в магазине ниже, чем у конкурентов. Сайт магазина предлагает удобную навигацию. Каждый товар имеет полное описание, с отзывами реальных покупателей. Также магазин Альцест является информационной платформой, предлагая посетителям полезные статьи, видео-обзоры и советы, какую технику выбрать.
Ассортимент магазина
- Электроинструмент
- Ручной инструмент
- Оборудование
- Расходные материалы
- Все для сада
- Измерительная техника
- Электрогенераторы
- Уборочная техника
- Другое
Бензопилы компании HusqvarnaБензопилы компании Husqvarna являются самыми продеваемыми в мире. Бензопила легко справляется с валкой леса, заготовкой дров и подойдет для обычных нужд простого пользователя. Вся продукция компания проходит суровые испытания в лесистой местности. Бензопилы Husqvarna экономичны и не производят много шума, а также оснащены системой воздухоочистки, защищают ваши руки от вибрации, есть система остановки цепи и многое другое. Бензопилы компании оснащены новейшими технологиями, обеспечивающие максимальную производительность и комфортную работу. Бензопила Husqvarna цена которой на рынке чуть выше конкурентов, делает сбалансированные, конструкционно продуманные передовые аппараты с долгим сроком службы.
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