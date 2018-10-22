Инвентарь для домашних тренировок

Причины, по которым люди ищут в интернете инвентарь для тренировок, бывают очень разным. Кто-то хочет сбросить лишние килограммы, для кого-то важнее набрать мышечную массу, а другие просто желают укрепить свое здоровье и иммунитет. Для того чтобы добиться любых из этих целей нужно регулярно заниматься спортом.
Если не получается заниматься вне дома
Ходить на групповые занятия по фитнесу, работать над собой в тренажерном зале, записаться на секции – добиваться поставленной цели можно различными способами. Однако многие люди не могут позволить себе купить дорогой абонемент и заниматься с профессионалами.
Расстраиваться в таком случае не нужно, в наше время есть возможность приобрести множество домашнего спортивного инвентаря, с которым можно легко добиться хороших результатов, не входя из дома.
Спортинвентарь для домашних тренировок
Что же вам понадобится?
- Коврик для занятий спортом – необходимо создать комфорт во время тренировки, так работать над собой будет гораздо приятнее и уютнее.
- Скакалка – это отличный вариант для кардионагрузок, который является одним из самых эффективных для занятий дома. Утяжелители – хороший способ разнообразить упражнения, с помощью них можно усилить нагрузку и сделать тренировку более эффективной. Повышать нагрузки важно постепенно.
- Наклонная скамья для пресса – поможет добиться быстрых результатов в тренировке мышц пресса
- Экспандер – хорошо подходит для достаточно непростых силовых нагрузок, с его помощью можно выполнять абсолютно разные упражнения, укреплять мышцы и добиваться результатов.
- Гимнастический мяч – отличается своей функциональностью, с ним можно выполнять упражнения на разные группы мышц. Его используют для профилактических упражнений на спину. В интернете есть огромное количество вариантов тренировок с фитболом, каждый раз можно пробовать что-то новое и экспериментировать, удивляя свои мышцы.
- Штанги, разборные гантели – отличный помощник для увеличения мышечной массы.
Многофункциональный инвентарь для занятий
Многофункциональный инвентарь для занятий спортом в домашних условиях:
- Шведская стенка – подходит для развития всех мышц тела. Всегда можно придумать новые, более эффективные упражнения и добавлять разнообразия в каждую тренировку.
- Турник – с его помощь можно отлично проработать руки и спину, а еще он занимает совсем немного места.
- Велотренажер – аэробные нагрузки являются очень полезными для организма.
- Беговая дорожка – не у всех хватает времени для бега на улице или стадионе, поэтому можно приобрести такой тренажер себе домой и заниматься бегом в свободное время. Однако, когда есть возможность, лучше побегать на свежем воздухе.
- Канат – хорошо подойдет для развития силы и проработки мышц рук.
- Брусья – занимают мало места, зато с их помощью хорошо прорабатываются плечевые и грудные группы мышц.
- Скамья для скручиваний – подходит для нагрузки на мышцы пресса.
Все это, конечно же, иметь в наличии необязательно, в целом хватит базового инвентаря, но разница, конечно значительная. Можно привести такое сравнение, понятный даже начинающим спортсменам: есть обычные кеды с рынка, а есть брендовые мужские бутсы. Заниматься можно и в той, и в той обуви, но разница ощутимая. Так и с инвентарем.
Преимущества тренировок дома
Занимаясь дома с качественным инвентарем вполне возможно добиться отличных результатов, не хуже, чем при занятиях в зале. В домашних тренировках главное соблюдать регулярность, тогда изменения в теле не заставят долго ждать.
Плюсы:
- Экономия денег (Не нужно каждый месяц покупать дорогой абонемент. На инвентарь уйдет меньше денег, чем на ежемесячные абонементы).
- Экономия времени (не нужно добираться до спортивного зала, тренировки проходят дома).
- Не смущают посторонние люди.
- Свой личный инвентарь и отсутствие очередей к тренажерам.
- Не нужно подстраиваться под кем-то установленное время для занятий. Дома выполнять упражнения можно в любую свободную минуту, в перерыве между делами. При слишком загруженном графике дня, подходы можно распределить на весь день. В любом случае, так будет лучше, чем просто сидеть, ничего не делать и утверждать, что занятиями дома невозможно добиться хороших результатов.
Многие людей недооценивают домашние тренировки, но эта статья дает понять, что добиться своей цели при занятиях дома очень легко. В наше время у людей есть возможность приобрести различный спортивный инвентарь и прорабатывать мышцы всего тела, не выходя из дома. В магазинах есть огромное количество тренажеров по доступной цене. Главное – это мотивация, целеустремленность, старание, а еще не стоит забывать о здоровом питании и сне.