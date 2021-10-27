Историю WhatsApp можно перенести с iPhone на любой телефон с Android 12

Раньше вы могли перенести историю WhatsApp с iPhone только на устройство Samsung, а теперь эта возможность распространяется и на все смартфоны с Android 12.

Передача работает довольно просто. Все, что вам нужно, это кабель Lightning / USB-C. Вы подключаете свой смартфон к iPhone, а затем, когда будет предложено во время начальной настройки, вы сканируете QR-код на iPhone, чтобы запустить WhatsApp и переместить все свои переписки, разговоры, мультимедиа и многое другое на ваш android. Данные безопасно передаются между телефонами. Google заявляет, что тесно сотрудничает с WhatsApp, чтобы обеспечить его защиту и никто другой никогда не сможет получить доступ к вашей информации и файлам. История чата будет просто скопирована с iPhone на android, и в процессе передачи iPhone потеряет возможность получать новые сообщения.