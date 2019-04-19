Итоги StarSeries & i-League Season 7 в Шанхае

Девятый по счёту турнир серии StarSeries & i-League проходил на территории Шанхая. Несмотря на то, что фанаты CS:GO привыкли к тому, что чемпионат от StarLadder проходит в Киеве, это уже третий раз, когда организаторы отправляются в Китай. До этого StarLadder i-League Invitational #2 в 2017 году и StarLadder & ImbaTV Invitational Chongqing 2018 были в Шанхае и Чунцине соответственно.

Турнир от StarLadder в Шанхае прошёл отлично: Natus Vincere победили, S1mple показал сумасшедшую форму, а Renegades и Fnatic удивили своей прекрасной игрой.

Статистика онлайн просмотров, согласно ESC, не стала максимальной для StarSeries & i-League. Среднее количество зрителей на стримах составило 77 436 человек, а пик был SL i-League StarSeries Season 3 при 132 207 зрителях, без учёта аудитории Китая. Однако просмотры значительно возросли, если сравнивать с 6 сезоном.