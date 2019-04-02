Из-за ошибки Skype автоматически отвечает на звонки на Android

После последнего обновления в Skype появилась неприятная ошибка, из-за которой приложение автоматически отвечает на вызовы на устройствах Android. Даже отключение опции «Автоматически отвечать на входящие вызовы» не помешает Skype сделать это.

В настоящее время не существует обходного пути, чтобы запретить Skype отвечать на вызовы, которые вы хотите игнорировать, поэтому единственный способ избежать этой проблемы - удалить приложение до тех пор, пока Microsoft его не исправит. Microsoft уже определила проблему и сумела исправить ее, но только в последнем приложении предварительного просмотра Skype. Если вы хотите продолжать использовать приложение без ошибок, вы можете загрузить бета-версию, пока окончательная версия не будет обновлена ​​позднее в этом месяце.