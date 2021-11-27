Ярлык для быстрой пересылки стикеров в WhatsApp на Android

WhatsApp начал тестирование нового ярлыка, позволяющего пользователям быстро пересылать стикеры своим контактам. Изначально это изменение было реализовано для бета-тестеров на Android, хотя в ближайшие дни эта функция может стать массовым. Это произошло через несколько дней после того, как WhatsApp представила пользовательский инструмент для создания стикеров для своих настольных компьютеров. Приложение для обмена мгновенными сообщениями, принадлежащее Meta, использует стикеры в качестве одного из ключевых источников, позволяющих людям выражать свои мысли с помощью небольших визуальных элементов.

В WhatsApp уже есть прямой ярлык для изображений, который работает аналогичным образом и помогает быстро делиться изображениями, которые есть в ваших обсуждениях. Вы можете проверить обновление, загрузив последнюю бета-версию WhatsApp для Android после регистрации в качестве тестировщика WhatsApp в программе бета-тестирования Google Play.