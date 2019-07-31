Как интернет вещей изменит нашу жизнь

Рынок потребительских «умных» устройств для дома и городской среды стремительно развивается. При сохранении существующей динамики подключений устройств к интернету, мы скоро окажемся на пороге изменений, сравнимых по масштабу с теми, которые произошли в экономике и потребительских предпочтениях на этапе распространения широкополосного Интернета.Интернет вещей (Internet of things, IoT) – это технология, которая позволяет устройствам, подключенным к интернету, собирать, обрабатывать и передавать данные другим устройствам с помощью программного обеспечения, технических устройств, таких как датчики и сенсоры.По данным Strategy Analytics, количество IoT-устройств в мире достигло $22 млрд. Дать оценку российскому сегменту сложнее из-за иной сегментации устройств. По оценкам Perenio IoT spol.s.r.o., объем рынка в России в 2017 году составлял 90 млрд рублей, в 2018 - 350 млрд рублей и имеет все предпосылки к 2025 году вырасти вдвое.

В поиске осознанного потребителя

Цифровые города

По сферам применения потребление технологии IoT распределяется примерно следующим образом: около 65% приходиться на коммунальные службы и умные города, сегмент строительства и девелопмента, 35% - на пользовательские сервисы, такие как домашняя бытовая техника и решения, используемые для повышения безопасности, энергоэффективности и улучшения качества жизни человека в целом.Выводя свои решения на российский рынок, мы столкнулись с проблемой низкого и очень поверхностного уровня осведомленности людей о продуктах IoT. Примерно для 60% российских потребителей устройства Smart Home и системы управления зданиями до сих пор остаются технологией будущего, а не реальным инструментом управления своим качеством жизни и бюджетом. Тогда как 20-30% пользователей США и Евросоюза уже в ближайшие 3-5 лет будут пользоваться системами умных домов.Препятствием для развития рынка IoT в России является недостаточная цифровая незрелость. Люди не привыкли управлять расходами на ЖКХ, к централизованному управлению системами дома, обеспечивать защиту своих цифровых устройств. Но рынок стремительно развивается и вместе с ним эволюционирует потребительское мышление.Среди решений IoT, пользующихся устойчивым спросом среди российских потребителей можно выделить охранные сигнализации, различные системы мониторинга объектов, широкий спектр сигнализаций проникновения, пожарных сигнализаций и реагирования на внештатные ситуации.Счётчики воды, газа и электричества – все они постепенно меняются на современные решения, их польза для потребителей очевидна. О любой проблеме, аварииили попытке взлома злоумышленниками, такая система незамедлительно уведомит хозяина и экстренные службы, управляющую компанию, отправив сообщение или push-уведомление на мобильный телефон. «Умный дом» также позволяет владельцу удаленно контролировать работу розеток и освещения через приложение на смартфоне.Тенденцией последнего времени является перевод пользовательских интерфейсов для управления «умным» домом на мобильные платформы. Самыми востребованными решениями становятся управление бытовыми устройствами, видеонаблюдение и контроль доступа, микроклимат. Для повышения безопасности вышеперечисленных систем сейчас начинают внедряться технологии идентификации пользователя с использованием распознавания голоса, лица, сканирования отпечатков пальцев и радужной оболочки.Гораздо более быстрыми темпами проникновение технологии IoT происходит в ЖКХ и в девелопменте. Во многом благодаря тому, что драйвером развития рынка IoT выступило государство. Ожидается, что исполнение проекта «Умный город», одного из направлений госпрограммы «Цифровая экономика», обеспечит синергетический прирост рынка IoT-технологий к 2025 году до более чем 700 млрд. рублей.Аналогичным образом складывается ситуация и за рубежом. На уровне стандарта для использования во всех помещениях независимо от их назначения, IoT технологии постепенно внедряются многими европейскими государствами. Внедрение систем управления помещениями уже изменило набор показателей в сфере строительства и функциональных возможностей жилых и коммерческих помещений.Реализуемые в нашей стране проекты умного города преимущественно связаны с точечной интеллектуализацией отдельных сервисов или элементов инфраструктуры. Вместе с тем, в Москве уже принята программа цифровой трансформации, другие города активно тестируют пилотные решения в этой сфере, включившись в общий тренд на цифровизацию.По нашим подсчетам, использование системы «умный дом» увеличивает стоимость квадратного метра жилья в среднем на 1 доллар, при этом девелопер получает возможность позиционировать жилье на рынке с новой маркетинговой стратегией. Очевидно, что помимо доступности технологии, требуется еще и волевое решение для масштабирования технологии, появления доказанных результатов новых кейсов. В любом случае очевидно, что скорость проникновения современных технологий на этапах проектирования и строительства объектов во многом определит качество намеченной модернизации в сфере ЖКХ и в строительстве.Среди направлений, имеющих высокий потенциал роста для технологии IoT - освещение на городских и дворовых территориях, контроль потребления энергоресурсов в местах общего пользования, а также автоматизированное управления освещением, системы защиты от протечек с автоматическим перекрытием воды и другие современные технологии, которые за рубежом давно используются при создании «умного» здания. Наиболее высокая динамика внедрения решений на основе технологии IoT наблюдается в сегменте контроля и учета энергообеспечения, что связано с вступившем в силу федеральным законом об обязательном использовании интеллектуального учета электроэнергии с 2020 года.