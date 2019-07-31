Как интернет вещей изменит нашу жизнь

2019-07-31, Автор - Ленар Хайруллин; [33]
Рынок потребительских «умных» устройств для дома и городской среды стремительно развивается. При сохранении существующей динамики подключений устройств к интернету, мы скоро окажемся на пороге изменений, сравнимых по масштабу с теми, которые произошли в экономике и потребительских предпочтениях на этапе распространения широкополосного Интернета.

Интернет вещей (Internet of things, IoT) – это технология, которая позволяет устройствам, подключенным к интернету, собирать, обрабатывать и передавать данные другим устройствам с помощью программного обеспечения, технических устройств, таких как датчики и сенсоры.

По данным Strategy Analytics, количество IoT-устройств в мире достигло $22 млрд. Дать оценку российскому сегменту сложнее из-за иной сегментации устройств. По оценкам Perenio IoT spol.s.r.o., объем рынка в России в 2017 году составлял 90 млрд рублей, в 2018 - 350 млрд рублей и имеет все предпосылки к 2025 году вырасти вдвое.

По сферам применения потребление технологии IoT распределяется примерно следующим образом: около 65% приходиться на коммунальные службы и умные города, сегмент строительства и девелопмента, 35% - на пользовательские сервисы, такие как домашняя бытовая техника и решения, используемые для повышения безопасности, энергоэффективности и улучшения качества жизни человека в целом.

В поиске осознанного потребителя

Выводя свои решения на российский рынок, мы столкнулись с проблемой низкого и очень поверхностного уровня осведомленности людей о продуктах IoT. Примерно для 60% российских потребителей устройства Smart Home и системы управления зданиями до сих пор остаются технологией будущего, а не реальным инструментом управления своим качеством жизни и бюджетом. Тогда как 20-30% пользователей США и Евросоюза уже в ближайшие 3-5 лет будут пользоваться системами умных домов.

Препятствием для развития рынка IoT в России является недостаточная цифровая незрелость. Люди не привыкли управлять расходами на ЖКХ, к централизованному управлению системами дома, обеспечивать защиту своих цифровых устройств. Но рынок стремительно развивается и вместе с ним эволюционирует потребительское мышление.

Среди решений IoT, пользующихся устойчивым спросом среди российских потребителей можно выделить охранные сигнализации, различные системы мониторинга объектов, широкий спектр сигнализаций проникновения, пожарных сигнализаций и реагирования на внештатные ситуации.

Счётчики воды, газа и электричества – все они постепенно меняются на современные решения, их польза для потребителей очевидна. О любой проблеме, аварииили попытке взлома злоумышленниками, такая система незамедлительно уведомит хозяина и экстренные службы, управляющую компанию, отправив сообщение или push-уведомление на мобильный телефон. «Умный дом» также позволяет владельцу удаленно контролировать работу розеток и освещения через приложение на смартфоне.

Тенденцией последнего времени является перевод пользовательских интерфейсов для управления «умным» домом на мобильные платформы. Самыми востребованными решениями становятся управление бытовыми устройствами, видеонаблюдение и контроль доступа, микроклимат. Для повышения безопасности вышеперечисленных систем сейчас начинают внедряться технологии идентификации пользователя с использованием распознавания голоса, лица, сканирования отпечатков пальцев и радужной оболочки.

Цифровые города

Гораздо более быстрыми темпами проникновение технологии IoT происходит в ЖКХ и в девелопменте. Во многом благодаря тому, что драйвером развития рынка IoT выступило государство. Ожидается, что исполнение проекта «Умный город», одного из направлений госпрограммы «Цифровая экономика», обеспечит синергетический прирост рынка IoT-технологий к 2025 году до более чем 700 млрд. рублей.

Аналогичным образом складывается ситуация и за рубежом. На уровне стандарта для использования во всех помещениях независимо от их назначения, IoT технологии постепенно внедряются многими европейскими государствами. Внедрение систем управления помещениями уже изменило набор показателей в сфере строительства и функциональных возможностей жилых и коммерческих помещений.

Реализуемые в нашей стране проекты умного города преимущественно связаны с точечной интеллектуализацией отдельных сервисов или элементов инфраструктуры. Вместе с тем, в Москве уже принята программа цифровой трансформации, другие города активно тестируют пилотные решения в этой сфере, включившись в общий тренд на цифровизацию.

По нашим подсчетам, использование системы «умный дом» увеличивает стоимость квадратного метра жилья в среднем на 1 доллар, при этом девелопер получает возможность позиционировать жилье на рынке с новой маркетинговой стратегией. Очевидно, что помимо доступности технологии, требуется еще и волевое решение для масштабирования технологии, появления доказанных результатов новых кейсов. В любом случае очевидно, что скорость проникновения современных технологий на этапах проектирования и строительства объектов во многом определит качество намеченной модернизации в сфере ЖКХ и в строительстве.

Среди направлений, имеющих высокий потенциал роста для технологии IoT - освещение на городских и дворовых территориях, контроль потребления энергоресурсов в местах общего пользования, а также автоматизированное управления освещением, системы защиты от протечек с автоматическим перекрытием воды и другие современные технологии, которые за рубежом давно используются при создании «умного» здания. Наиболее высокая динамика внедрения решений на основе технологии IoT наблюдается в сегменте контроля и учета энергообеспечения, что связано с вступившем в силу федеральным законом об обязательном использовании интеллектуального учета электроэнергии с 2020 года.
Директор по развитию бизнеса компании Perenio IoT в России Кирилл Нефедов.

Комментарии и отзывы
Лучший швейцарский часовой бренд - Swiss...
Лучший швейцарский часовой бренд - SwissSwiss Military Hanowa – один из оптимальных вариантов наручных хронометров, которые сочетают в себе шв...
Обзор Logitech G PRO X. Игровая гарнитур...
Обзор Logitech G PRO X. Игровая гарнитурСо следующего месяца в России стартуют официальные продажи новой игровой гарнитуры Logitech G PRO X. Как...
Смартфон Motorola One Action показался н...
Смартфон Motorola One Action показался нВ сети появились рендеры смартфона Motorola One Action, который еще не был представлен официально. Устрой...
Смартфон Huawei Nova 5T засветился в Тай...
Смартфон Huawei Nova 5T засветился в ТайВ Тайланде сертифицировали смартфон Huawei Nova 5T, который еще не был представлен официально. Впрочем, з...
Роберт Дауни мл. рекламирует OnePlus 7 P...
Роберт Дауни мл. рекламирует OnePlus 7 PКак известно, один из самых популярных актеров Голливуд Роберт Дауни младший является амбассадором и лицо...
Видеокарту XFX Radeon RX 5700 показали н...
Видеокарту XFX Radeon RX 5700 показали нСетевые источники поделились качественным рендером видеокарты Radeon RX 5700 от XFX, которая еще не была ...
Смартфон Xiaomi Pocophone F2 протестиров...
Смартфон Xiaomi Pocophone F2 протестировСетевые источники сообщают о том, что в базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты ...
За июль через блокчейн-платформу S7 Airl...
За июль через блокчейн-платформу S7 AirlS7 Airlines, участник глобального авиационного альянса oneworld®, в партнерстве с Альфа-банком развивает ...


Обзор Logitech G PRO X. Игровая гарнитура с четкой передачей голосаОбзор Logitech G PRO X. Игровая гарнитура с четкой передачей голоса
Обзор SteelSeries Stratus Duo. Лучший геймпад для смартфона и ПКОбзор SteelSeries Stratus Duo. Лучший геймпад для смартфона и ПК
Обзор AORUS AD27QD. Игровой 27-дюймовый монитор с IPS и WQHDОбзор AORUS AD27QD. Игровой 27-дюймовый монитор с IPS и WQHD
Обзор Thermaltake WaterRam RGB 16GB DDR4-3200 (CL-W251-CA00SW-A). Оперативная память в водоблокомОбзор Thermaltake WaterRam RGB 16GB DDR4-3200 (CL-W251-CA00SW-A). Оперативная память в водоблоком
Обзор Kingston A400 M.2 (SA400M8/240G). Один из самых доступных SSDОбзор Kingston A400 M.2 (SA400M8/240G). Один из самых доступных SSD
Обзор WPS Office. Новый шикарный офис...
Обзор WPS Office. Новый шикарный офисДовольно часто я слышу от пользователей вокруг, что им не нравится привычный офис от компании Microsoft —...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARG...
Предварительный обзор SilverStone PF-ARGВ последнее время производители систем охлаждения сделали большой упор на СЖО — они стали заметно доступн...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языки...
Обзор Drops. Изучаем иностранные языкиСегодня мы проварим о приложении Drops, которое открывает пользователю доступ к изучению иностранного язы...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с...
«Индийский Электроник» вышел на экраны с Болливуд старается во всем перещеголять Голливуд: мало того, что их фильмы о любви давно считаются одни...
Предварительный обзор Acer Chromebook Sp...
Предварительный обзор Acer Chromebook SpДлительное время пользователи не совсем понимали, зачем им ноутбуки под управлением операционной системы ...
Обзор Tabletki. Полезный софт...
Обзор Tabletki. Полезный софтСегодня мы поговорим о крайне полезном приложении Tabletki, которое позволяет искать информацию о препара...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i Pro...
Предварительный обзор Huawei Nova 5i ProМы привыкли к тому, что производительные смартфоны с привлекательным дизайном и хорошей камерой стоят кра...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные ...
ASUS ROG привезла в Россию долгожданные 25 июля в Москве прошла презентация компании ASUS, в рамках которой были представлены игровые ноутбуки се...
Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20...
Предварительный обзор MSI GeForce RTX 20Сейчас пошел просто какой-то бум новых видеокарт от партнеров компании NVIDIA, которые делают достаточно ...
В России представили Honor 20 Pro. Смарт...
В России представили Honor 20 Pro. Смарт25 июля в Москве прошла презентация смартфона Honor 20 Pro. Если вкратце, новинка получила сразу четыре т...
Обзор Redfin. Покупаем себе домик...
Обзор Redfin. Покупаем себе домикДавайте выберем себе домик за 50 миллионов долларов где-то в Беверли-Хиллз. Думаете, что это сложно или у...
Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeFor...
Предварительный обзор ZOTAC Gaming GeForКомпания NVIDIA представила свою новую линейку видеокарт с индексом Super в названии, которые отличаются ...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor