Как раскрутить Instagram-аккаунт в 2019 году?

Инстаграм по-прежнему остается самой быстро развивающейся социальной сетью. Если верить статистике, один пользователь посещает Инстаграм до 15 раз за сутки. При этот он проводит там не минуту-другую, а до 10 минут в среднем! Потому неудивительно, что эту социальную сеть в первую очередь стремятся использовать для продвижения личного бренда или бизнеса. Чтобы вас заметили рекламодатели, аккаунт должен развиваться. Для этого вам, вполне возможно, понадобится раскрутка Инстаграм за деньги.
Да, накрутка подписчиков в Инстаграм и накрутка лайков Инстаграм бывает очень эффективна, но что делать, если у вас нет денег? Сегодня мы расскажем вам о популярных способах продвижения своего Инстаграм-аккаунта бесплатно.
ХэштегиИтак, первый и главный совет, это хэштеги. Посмотрите, какие хэштеги используются у схожих по тематике аккаунтов и обязательно вставляйте их в свои публикации. Посмотреть, какие хэштеги особенно популярны, можно на очень популярном ресурсе Websta.
ЛайкиДругой действенный способ получить новых подписчиков, это, как ни банально, лайки. Ставьте как можно больше лайков. Считается, что на каждые сто лайков случайным фотографиям вы получите пять подписчиков.
ОписаниеЕще один важный момент для продвижения, это ключевые слова в имени пользователя и описании аккаунта. Они могут привести к вам новых подписчиков через поиск. Например, если у вас магазин одежды и аксессуаров, то нужно использовать слова, вроде плащи, туфли или клатчи. В зависимости от тематики аккаунта можно использовать в описании эмодзи.
ГеотегиУказывайте в постах не только хэштеги, но и геотеги. Секрет в том, чтобы использовать популярные локации, в которым могут бывать ваши потенциальные клиенты.
Время публикацииЗапомните, что в топ попадают не те, кого лайкают больше всего, а те, кого лайкают быстрее всего. Изучите, в какое время активна ваша аудитория и публикуйте посты с правильным расписанием.
Вирусный контентИногда, чтобы одним махом набрать тысячи подписчиков, достаточно одного поста. Но чтобы сделать такую публикацию, нужно попасть в тренд. Для этого следите за новостями и набирающими популярность темами.