Как раскрутить Instagram-аккаунт в 2019 году?

Инстаграм по-прежнему остается самой быстро развивающейся социальной сетью. Если верить статистике, один пользователь посещает Инстаграм до 15 раз за сутки. При этот он проводит там не минуту-другую, а до 10 минут в среднем! Потому неудивительно, что эту социальную сеть в первую очередь стремятся использовать для продвижения личного бренда или бизнеса. Чтобы вас заметили рекламодатели, аккаунт должен развиваться. Для этого вам, вполне возможно, понадобится раскрутка Инстаграм за деньги

Хэштеги

Лайки

Итак, первый и главный совет, это хэштеги. Посмотрите, какие хэштеги используются у схожих по тематике аккаунтов и обязательно вставляйте их в свои публикации. Посмотреть, какие хэштеги особенно популярны, можно на очень популярном ресурсе Websta.Другой действенный способ получить новых подписчиков, это, как ни банально, лайки. Ставьте как можно больше лайков. Считается, что на каждые сто лайков случайным фотографиям вы получите пять подписчиков.

Описание

Геотеги

Еще один важный момент для продвижения, это ключевые слова в имени пользователя и описании аккаунта. Они могут привести к вам новых подписчиков через поиск. Например, если у вас магазин одежды и аксессуаров, то нужно использовать слова, вроде плащи, туфли или клатчи. В зависимости от тематики аккаунта можно использовать в описании эмодзи.Указывайте в постах не только хэштеги, но и геотеги. Секрет в том, чтобы использовать популярные локации, в которым могут бывать ваши потенциальные клиенты.

Время публикации

Вирусный контент

Запомните, что в топ попадают не те, кого лайкают больше всего, а те, кого лайкают быстрее всего. Изучите, в какое время активна ваша аудитория и публикуйте посты с правильным расписанием.Иногда, чтобы одним махом набрать тысячи подписчиков, достаточно одного поста. Но чтобы сделать такую публикацию, нужно попасть в тренд. Для этого следите за новостями и набирающими популярность темами.

Интерактив

Заигрывание с подписчиками через комментарии, опросы, вопросы и викторины не только позволит вашим постам появляться в верху их ленты, но и увеличить охват. Последнее, разумеется, влияет на появление новых подписчиков.