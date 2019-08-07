Как создать квиз лендинг: основные способы и пошаговая инструкция

2019-08-07, Автор - Эдуард Иванов; [44]

Может показаться, что больше нет никаких новых инструментов, способных помочь увеличить продажи и добиться новых высот в конверсии. Однако маркетологи придумали новый инструмент под названием - квиз, который завоевал сердца многих предпринимателей и стал источником привлечения клиентов.

Давайте рассмотрим, как создать квиз-лендинг своими руками. Есть несколько способов это сделать.

Создание квиз-лендинга вручную

Самый сложный вариант — это создание квиз-лендинга вручную, с помощью языков программирования JavaScript и PHP. Способ действительно сложный, ведь технически не подготовленный человек не сможет это сделать. А изучить эти технологии и еще массу дополнительных инструментов, просто невозможно за короткий промежуток времени. Таким образом, этот вариант только для программистов. Если вы не программист, тогда следует перейти к другому варианту.

Скрипты квиз-лендингов

Чуть менее сложный вариант — это найти готовые скрипты квиз-лендингов и отредактировать под себя. Зачастую подобные скрипты придется очень сильно дорабатывать, а в некоторых случаях подходящего скрипта можно и не найти. В этом варианте вам также придется разбираться в технологиях и чужом коде. Разница и плюс от первого варианта лишь в том, что не придется делать квиз-лендинг полностью с нуля. Вы берете более или менее хорошую заготовку и допиливаете под свои задачи.

Плагины квиз-лендингов

Намного простой вариант — это воспользоваться готовыми плагинами. Допустим, вам необходимо сделать квиз-лендинг и в качестве платформы вы берете WordPress, для которого есть масса плагинов для сборки квизов. Здесь вам не придется иметь дело с кодом и сложными технологиями. Из минус: настройки квиза могут оказаться непонятными и нужные функции могут отсутствовать.

Визуальный конструктор квиз-лендингов

Ну а самый простой вариант — это собрать квиз-лендинг через специальные визуальные конструкторы. В этом варианте вам не придется вообще думать о коде и запутанном интерфейсе, ведь как правило, большинство сервисов стремятся сделать работу намного проще и эффективней. Из минусов: нужно перепробовать много конструкторов, чтобы определить, какой именно вам подойдет. Если вы хотите сделать квиз своими руками, но без программирования, то этот вариант будет идеальным выбором.

Давайте уже займемся созданием квиз-лендинга для подбора косметики и применим самый простой вариант — конструктор. Для этих целей возьмем самый простой сервис, который представлен на российском рынке. Знакомьтесь с конструктором квизов stepFORM.

Если вы уже пользовались конструкторами сайтов и лендингов, то никаких особенных вопросов у вас не должно возникнуть. А если не использовали, то ничего сложного там нет. Весь процесс происходит в визуальном редакторе где есть набор готовых виджетов:

Квиз-лендинг будет содержать у нас всего один экран с изображением, заголовком, продающим описанием и кнопкой действия:

Следующие экраны будет открываться поэтапно в процессе прохождения квиза. Добавим на втором экране первый вопрос о возрасте пользователя:

На следующем экране спросим, какой тип ужина пользователь предпочитает:

После этого спросим про запах косметики:

На следующем экране спросим, какой макияж пользователь чаще всего делает:

После этого спросим, чувствительная ли у пользователя кожа:

Затем поинтересуемся об аллергии на косметику:

Затем спросим про проблемность с кожей:

После этого узнаем, обгорает ли пользователь на солнце:

На последнем экране сообщим пользователю, что тест успешно пройдет и попросим указать email, на который пришлем результаты теста:

Вот квиз-лендинг и готов. Вы с легкостью сможете создать аналогичный и совершенно другой тематики.

В заключение

Как видите, создать квиз-лендинг не так уж и сложно и вы можете подобрать подходящий для этого инструмент. Перед созданием квиза определите, какие задачи он должен выполнять. Продумайте содержимое лендинга: заголовок и описание, кнопку, а также вопросы и варианты ответов в квизе. Не забывайте о том, что квиз-лендинг не должен быть навязчивым и продавать пользователю не нужные товары и услуги. Соблюдайте эти простые правила и ваш квиз привлечет новых пользователей, готовых стать вашими клиентами.


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