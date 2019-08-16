Как выбрать хороший рюкзак? Советы экспертов

Рюкзак давно стал важнейшим атрибутом не только для туристов и путешественников, но и для жителей современного мегаполиса. Забавно, что популяризации рюкзаков активно поспособствовало распространение смартфонов, ведь теперь одна рука всегда занята любимым гаджетом. Купить рюкзак можно в любом спортивном магазине, но для начала неплохо бы ознакомиться с рекомендациями экспертов.

Комфорт

Первое, что нужно помнить при выборе рюкзака, вам должно быть комфортно его носить. Приглянулась одна из моделей? Первым делом примерьте её. Если ваша спина не испытывает дискомфорт, можно переходить к дальнейшему изучению рюкзака. Изучите заднюю стенку, подкладку и лямки. Последние должны быть широкими, чтобы плечи не уставали даже при загруженном рюкзаке.

Прочность

Вряд ли вы обрадуетесь тому, что рюкзак порвется вскоре после покупки, а потому обратите внимание на материал, из которого он изготовлен. Как правило рюкзаки изготавливаются из тканей на нейлоновой основе. Внутри также может использоваться нейлоновый материал или тоже очень прочный полиэстер. Рюкзаки из качественной холщовой ткани или из натуральной кожи будут дороже, но при этом надежнее. А еще они выглядят гораздо эстетичнее. Также советуем изучить прочность прошивки, которая напрямую влияет на долговечность рюкзака.

Водонепроницаемость

Если вы собираетесь часто переносить в рюкзаке гаджеты или важные документы, то советуем выбирать модели из полиэстера или нейлоновых тканей. Либо ищете в рюкзаках специальный водонепроницаемый карман для электроники.

Размер

Комфорт при ношении рюкзака напрямую зависит от правильно подобранного размера. Обычно рюкзаки делятся на маленькие, средние и большие. Советуем остановиться на модели, пропорциональной габаритам вашего туловища. В противном случае вы будете испытывать дискомфорт при длительном ношении и сильной загрузке.

Потребности

Перед покупкой хорошо было бы определиться, для каких целей вы приобретаете рюкзак. Например, мини-рюкзаки, так называемые несессеры, подходят для девочек. Подобная модель также подойдет для недолгих прогулок. Для круглогодичного использования стоит выбирать рюкзаки из брезента, которому не страшны осадки. Уже не раз упомянутые рюкзаки из нейлонового материала или полиэстера считаются универсальными, но в силу своей легкости и прочности отлично подойдут для активного отдыха.

Карманы

Не забудьте посмотреть, что у рюкзака внутри. Как ни странно, но множество карманов могут сослужить добрую службу своему хозяину, особенно при грамотной компоновке. Обратите внимание на наличие внешних карманов для вещей, которые всегда должны быть под рукой.