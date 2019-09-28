Как выбрать плитку для ванной?

Керамическая плитка для ванной кажется самым очевидным вариантом, но как её правильно выбрать? А потому здесь и сейчас мы расскажем вам о реальных советах по выбору плитки для ванной от лучших экспертов.

Выбирайте вживую

Не стоит выбирать плитку по одним только фотографиям в интернет-магазине. Лучше поехать в салон и потрогать все руками – так вы сможете прочувствовать фактуру материала. Да, картинки могут передать цвет и размер, однако такие важные параметры, как текстура, геометрия и тип краёв раскрываются только при личном осмотре.

Здесь же стоит обратить внимание на выставочные стенды, которые редко облицовываются как положено – с плиточным клеем и затиркой швов. Обычно магазины ограничиваются жидкими гвоздями. А потому вам нужно две отдельные плитки и приложить их друг к другу лицевой частью к внутренней. Так вы оцените геометрию – плотно ли они прилегают?

Матовая и полуматовая плитка

Любой даже мало-мальски компетентный эксперт скажет вам, что лучше выбирать матовую или полуматовую плитку, поскольку она смотрится дороже и естественнее, нежели глянцевая. Впрочем, если вы смотрите в сторону мраморного вида, а не натуральности, то сойдет и глянцевая плитка.

Плитка ректификат

Бесшовная плитка (с обрезанным под 90 градусов краем) после укладки выглядит очень круто, благодаря узким швам. Раньше она встречалась только у дорогих производителей, но сейчас можно найти и очень недорогие варианты.

Пол из керамогранита

Считается, что на пол в ванной нужно укладывать более прочный и тяжелый керамогранит, а на стену – керамику. Но вы должны знать, что любая плитка, предназначенная для укладки на пол, выдержит необходимые нагрузки.

Светлая или темная

При выборе цвета вы должны помнить, что на белой плитке брызги воды и налет будут видны не так сильно, как на темной. Из-за белых солевых пятен вам придется часто натирать темную плитку, которая, возможно, и выглядит эффектнее светлой.

Размер

Если выбор пал на квадратную плитку, то нужно брать крупный размер – как минимум 60:60 см. Мелкий квадрат подойдет для акцентировании и в сочетании с узором. Еще один важный момент для выбора плитки из разных коллекций – несмотря на заявленный одинаковый размер, могут быть отличия на 1-4 мм. Вот вам и еще один повод лично наведаться в магазин, прихватив с собой рулетку.

Как показала практика, выбор сейчас предлагается хороший. Главное не ошибиться при выборе и учесть не только пожелания, но имеющийся бюджет.