Существует множество причин и факторов из-за которых владелец электронной информации может потерять свои данные. Фотографии, картинки, видео-материалы, рабочие проекты, книги, и многое другое, что хранит компьютер или его аналог может быть удалено не так безвозвратно как это может показаться на первый взгляд.

Основные причины удаления файлов на ПК/компьютере/ноутбуке:

Зависание или сбой системы

Прерывание процесса копирования или переноса данных

Вирусные и хакерские атаки

Выход компонентов или самого устройства из строя

Форматирование файлов

Пользовательская ошибка

Другое

Как восстановить удаленную информацию?

Восстановить удаленные данные быстро и легко можно с помощью специальной программы. Самая простая из них — это EaseUS Data Recovery Wizard. Удобство этого ПО в его широком спектре действия. Программа подходит для устройств с ОС Windows и Mac OS, для гаджетов на платформе Android и iOS. Более того с Data Recovery может восстановить электронную почту, чем могут похвастаться немногие ее прототипы.

Бесплатное восстановление файлов с EaseUS Data Recovery

Попробовать как работает мастер восстановления можно абсолютно бесплатно. Для скачивания программы достаточно перейти на официальный сайт разработчика — компании EaseUS. Бесплатная версия так и называется FRE. C ней можно восстановить до 2 ГБ файлов абсолютно любого формата. Это могут быть: документы, изображения, аудио, видео и многое другое. В список восстанавливаемых данных входят более 1000 видов и типов файлов.

Простота работы и понятный процесс возврата информации

EaseUS Data Recovery - одна из немногих программ, которая завоевала симпатию многих пользователей во всем мире. За что ее так любят? Однозначно за простоту в управлении. Разработчики сделали максимально простой интерфейс и подписали все функциональные этапы.

Восстановление удаленных данных проходит в 4 простых шага:

ШАГ 1 - Поиск

ШАГ 2 - Сканирование

ШАГ 3 - Предварительный просмотр

ШАГ 4 - Восстановление

Первым шагом в процессе возврата удаленной информации — будет поиск места, где раньше хранился пропавший файл. Эта область и будет местом сканирования. После окончания сканирования программа выведет в список все похожие файлы, которые можно оценить визуально, отсортировать по типу и предварительно посмотреть в дополнительном окне. Найдя файл достаточно кликнуть на команду "восстановить", немного подождать, и готово. Так быстро еще не справлялась ни одна программа.