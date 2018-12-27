Как заработать деньги на спорте?

Многие из нас достаточно сильно увлекаются спортом, особенно футболом, после прошедшего чемпионата мира FIFA 2018 в нашей стране. При этом многие видят, что ситуация в спорте за последние века сильно переменилась. Если Древней Греции, Римской Империи знатные и богатые люди сидели смотрели на соревнования между бедными в различных видах спорта, то сегодня бедные сидят смотрят на то, как богатые бегают играют футбол, либо хоккей, либо участвуют очередном марафоне биатлона. Как же нам бедным урвать кусок из жирного спортивного пирога?

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