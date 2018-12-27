Как заработать деньги на спорте?

2018-12-27, Автор - Айдар Ибрагимов; [80]

Многие из нас достаточно сильно увлекаются спортом, особенно футболом, после прошедшего чемпионата мира FIFA 2018 в нашей стране. При этом многие видят, что ситуация в спорте за последние века сильно переменилась. Если Древней Греции, Римской Империи знатные и богатые люди сидели смотрели на соревнования между бедными в различных видах спорта, то сегодня бедные сидят смотрят на то, как богатые бегают играют футбол, либо хоккей, либо участвуют очередном марафоне биатлона. Как же нам бедным урвать кусок из жирного спортивного пирога?

Вы можете сами стать спортсменом, участником соревнований. Ваш уровень доходов напрямую зависит от положения выбранной команды в рейтинге прогнозов и ставок на спорт на сайте https://stavkiprognozy.ru/. Чем ниже ставка на проигрыш вашей команды, тем больше в ней вы будете зарабатывать. Естественно, без профессиональных знаний и успехов в выбранном виде спорта вас в известную команду никто не возьмет, но следует понимать, что если вашей команды не будет на страницах сайта Stavkiprognozy.ru - вы будете не зарабатывать, а тратить свои деньги вначале на экипировку, затем на организацию выездов команды - ведь врятли у вас будет какой-либо уважаемый спонсор, кроме директора местной средней школы.

Если участие в спорте вам не подходит, то можете попробовать себя на заработке на ставках в букмейкерских конторах. Уверены летом футбол вы внимательно смотрели и теперь понимаете куда кто должен пинать мяч. Бесплатные прогнозы на футбол вы всегда найдете в Интернете и вооружившись знаниями можете попробовать себя в качестве участника букмейкерской конторы. Можете начать с незначительных сумм - повезет, будут средства на увеличение ставки, проиграете - не отчаивайтесь, повезет в следующий раз. Статистика показывает, что при необходимости выбора между двумя командами даже обезьяна попадает в 50% случаев, поэтому не будете строить из себя человека умнее обезьяны - половина ставок будут выигрышными.

Бесплатные прогнозы на спорт от экспертов в Интернете имеются по всем видам спортов. Вы можете поанализировать мнения экспертов и их реализацию на практике. Нашли 2-3-х экспертов, которые попадают в 80% случаев - вам будет достаточно повторять их рекомендации на ставках и успех вам обеспечен.

Если вы против участия в букмейкерксом деле - попробуйте заработать на киберспорте. Сегодня пользователи активно играют в компьютерные игры, а добываемое в них виртуальное золото продается на биржах, либо продаются сами прокаченные аккаунты. Даже поиграв в те же танчики World of Tanks вы заметите, как пользователи хвастаются тем, что они купили очередной уникальный танк за 1000-2000 рублей. Данный виртуальный танк на Авито не продашь, но на Авито и специальных биржах можно продать аккаунт WoT с этим танком.

Есть еще очень много возможностей заработать на спорте, но выше мы перечислили наиболее массовые варианты.


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