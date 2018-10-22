Как заработать на играх

Популярность видеоигр в наше время велика, а разнообразие жанров позволяет каждому человеку найти себе развлечение по вкусу. Многие солидные взрослые мужчины по вечерам выводят из виртуальных ангаров любимые танки, домохозяйки защищаются от зомби с помощью зарослей боевого гороха, и даже некоторые пенсионеры с удовольствием играют в КС, и выкладывают записи в интернет.

Интерес к играм приводит к тому, что многие люди задумываются – можно ли заработать на этом своем хобби? И как показывает практика – это вполне реально, хоть и не так легко, как может показаться. Многое зависит от игры – к примеру, любители Доты 2, КС: ГО, и H1Z1 могут продать скины, полученные во время игры, на сайте https://lis-skins.ru/.

Этот способ гораздо легче, чем, допустим, киберспорт. Да, играя профессионально, можно зарабатывать большие деньги, но для этого требуются экстраординарные навыки и удача – необходимо регулярно занимать призовые места на чемпионатах. Зарабатывать стримами тоже сложно – заработок тут напрямую зависит от количества зрителей, а чтобы они пришли на канал – нужно или хорошо играть, или иметь развитую харизму. Торговля же игровыми вещами требует только знания механик выбранной игры, и усидчивости.

Для чего нужны скины

Скины в играх Дота 2, КС: ГО, и H1Z1 – это, в первую очередь, способ дополнительной монетизации, придуманный разработчиками. Эти косметические предметы не оказывают влияния на игровые параметры персонажа, но позволяют значительно изменить его внешний вид. Так, герой из Дота 2 не станет сильнее, если на него надеть нестандартный скин брони, а автомат в КС не станет стрелять лучше из-за новой раскраски, но внешне они будут выглядеть гораздо ярче. Способ получения скинов разнится в зависимости от игры, но часто они связан с «кейсами». Кейсы выпадают случайным образом после конца игрового матча, а открыть их можно, купив специальный ключ.

Как продавать скины

Возможность продажи скинов для Дота 2, КС: ГО, и H1Z1 обусловлена тем, что они реализованы как предметы, добавляемые в инвентарь аккаунта Стим – сервиса, объединяющего в себе функции онлайн-магазина и социальной сети для геймеров. Эти предметы пользователи могут передавать друг-другу, или продавать на встроенной торговой площадке. Стоимость некоторых скинов может достигать нескольких тысяч долларов, но официально вывести деньги из Стима невозможно. Однако, существуют альтернативные методы. Продать вещь из игры можно на специальных сайтах, таких как уже упомянутый Лис Скинс. Продавец передает скин в Стиме торговому боту, а оператор компании перечисляет деньги напрямую на карту. Таким образом можно быстро продать игровые вещи, и получить деньги на руки – главное выбрать надежный сайт-покупателя.